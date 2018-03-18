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Лучшими друзьями пчел оказались в меру ленивые садовники
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Лучшими друзьями пчел оказались в меру ленивые садовники 

Индикатор 14 часов назад
Фото: Индикатор
Американские биологи и экологи установили, что на участках, где траву подстригают редко, обитает больше пчел и они чувствуют себя лучше, чем там, где газон стригут чаще. Подробности исследования можно найти в журнале Biological Conservation.
Авторы статьи привлекли к исследованию владельцев 16 участков в Спрингфилде, Массачусетс. Два лета подряд ученые подстригали им газон: каждую неделю либо раз в две или три недели. Они подсчитывали количество и оценивали разнообразие цветковых растений, которые успевали прорасти между стрижками газона. Насекомых они отлавливали с помощью ловушек и тоже считали.
Оказалось, что больше всего пчел привлекают газоны, которые стригут раз в две недели. Если это делают чаще, то цветы не успевают вырасти. Если же лужайку подстригают лишь раз в три недели, то, по-видимому, высокая трава скрывает цветы, и они привлекают меньше насекомых.
В целом на 16 участках ученые заметили пчел 93 видов — это примерно четверть всего разнообразия пчел Массачусетса. По мнению исследователей, это показывает, что подходящие условия для жизни насекомых-опылителей можно без дополнительных затрат создать даже в городской черте.
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