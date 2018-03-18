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НАСА опубликовало фото розовой бури на Юпитере
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НАСА опубликовало фото розовой бури на Юпитере 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Космическое агентство НАСА опубликовало фото, запечатлевшее бурю на самой большой планете Солнечной системы Юпитере. Снимок размещен в Twitter-аккаунте агентства.
Фотография была сделана космическим аппаратом Juno, который был оправлен к газовому гиганту в 2011 году. На снимке виден атмосферный циклон, складывающийся в причудливые узоры.
Ранее Juno передал на Землю данные о процессах, которые происходят в недрах Юпитера на глубине три тысячи километров. В частности, сильные вихри, зафиксированные в его атмосфере, как оказалось, проникают внутрь планеты и вызывают изменения в гравитационном поле. Исследователи выяснили, что оно асимметрично по направлению с севера на юг. При этом газовое ядро Юпитера вращается, согласно информации о гравитации, как твердое тело.
Juno («Юнона») вышел на орбиту Юпитера вышла в 2016-м году. Аппарат будет работать до середины 2018 года, затем его спустят в атмосферу планеты, где он сгорит.
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