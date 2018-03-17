Жизнь на Марсе начнут искать в апреле

Ждать осталось недолго: 21 апреля на орбитальном модуле Trace Gas Orbiter заработают приборы и начнутся измерения, которые позволяют достичь необычайной точности в детектировании метана и других газов.

Уже известно, что области с повышенным содержанием метана совпадает с областями, где наблюдается повышенное содержание воды.

Ученые говорят, что о первых результатах измерений можно будет говорить к осени 2018 года. В любом случае речь будет идти об очень важных открытиях.