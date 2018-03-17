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Жизнь на Марсе начнут искать в апреле
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Жизнь на Марсе начнут искать в апреле 

Techdiver 10 часов назад
Фото: Techdiver
Новый этап совместного проекта «Роскосмоса» и Европейского космического агентства «ЭкзоМарс» сможет ответить на вопрос: «Есть ли жизнь на Марсе?» — уже в этом году.
Ждать осталось недолго: 21 апреля на орбитальном модуле Trace Gas Orbiter заработают приборы и начнутся измерения, которые позволяют достичь необычайной точности в детектировании метана и других газов.
Уже известно, что области с повышенным содержанием метана совпадает с областями, где наблюдается повышенное содержание воды.
Ученые говорят, что о первых результатах измерений можно будет говорить к осени 2018 года. В любом случае речь будет идти об очень важных открытиях.
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