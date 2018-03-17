17 марта 1966 г. был выведен на орбиту первый космический аппарат с космодрома Плесецка

Незадолго до этого было принято решение об использовании для запусков космических аппаратов стартовых комплексов объекта, созданного в Архангельской области для войскового соединения, вооруженного межконтинентальными баллистическими ракетами.

17 марта 1966 года в 13 часов 28 минут на космодроме Плесецк состоялся запуск первого космического аппарата. Космический аппарат обзорного наблюдения «Зенит-2» («Космос-112») был успешно выведен ракетой-носителем «Восток-2» на низкую околоземную орбиту.

Необходимость расширения масштабов космической деятельности в СССР возникла в начале 60-х годов прошлого века. Руководством государства было принято решение об использовании для запусков космических аппаратов стартовых комплексов объекта «Ангара», созданного в 1957 году в Архангельской области как войсковое соединение ракетных полков, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами Р-7.

Уже через год после первого космического старта космодром Плесецк стал основным местом запуска автоматических космических аппаратов СССР. В Плесецке осуществлялась подготовка и проведение пусков ракет-носителей «Восток-2», «Восток-2М», «Восход», «Космос-2», «Космос-3М» с семью типами космических аппаратов.

С момента запуска первого космического аппарата в марте 1966 г. по настоящее время со стартовых площадок Плесецка проведено свыше 1600 пусков ракет-носителей, выведены на околоземные орбиты около 2100 космических аппаратов различного назначения, испытано и принято в эксплуатацию 10 типов ракет-носителей, 11 космических ракетных комплексов, 60 типов космических аппаратов, проведено около 500 пусков межконтинентальных баллистических ракет, испытано 13 ракетных комплексов, три из которых несут боевое дежурство в настоящее время.

За заслуги в обеспечении безопасности государства, укреплении его обороноспособности, создании, испытании и производстве новых образцов оружия, боевой и специальной техники космодром награжден орденами Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, а также орденом Суворова.