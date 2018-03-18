В водах Атлантики появились две 400-километровых воронки

400-километровые водовороты в Атлантике стали загадкой для ученых. С таким аномальным размером водоворотов исследователям пришлось столкнуться впервые. Воронки обнаружили неподалеку от Суринама и Гвианы, сейчас специалисты пытаются определить их происхождение и возможные последствия для местных жителей, сообщает Vladtime.

Известно, что на внешней стороне водоворотов замечена естественная полуметровая ступенька. Вода движется внутри воронок по часовой стрелке со скоростью три километра в час.

Именно эта природная аномалия, по мнению ученых, стала причиной смещения Экваториального и направляющегося со стороны побережья Южной Америки течения.

Сейчас ученые строят предварительные предположения о влиянии воронок на экологию региона. Не исключается даже исчезновение некоторых видов морских животных и рыб.