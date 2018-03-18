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В водах Атлантики появились две 400-километровых воронки
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В водах Атлантики появились две 400-километровых воронки 

Свободная пресса 3 часа назад
400-километровые водовороты в Атлантике стали загадкой для ученых. С таким аномальным размером водоворотов исследователям пришлось столкнуться впервые. Воронки обнаружили неподалеку от Суринама и Гвианы, сейчас специалисты пытаются определить их происхождение и возможные последствия для местных жителей, сообщает Vladtime.
Известно, что на внешней стороне водоворотов замечена естественная полуметровая ступенька. Вода движется внутри воронок по часовой стрелке со скоростью три километра в час.
Именно эта природная аномалия, по мнению ученых, стала причиной смещения Экваториального и направляющегося со стороны побережья Южной Америки течения.
Сейчас ученые строят предварительные предположения о влиянии воронок на экологию региона. Не исключается даже исчезновение некоторых видов морских животных и рыб.
Ранее «Свободная пресса» писала о большой воронке, наполненной белесоватой водой, которую обнаружили на пляже Ниццы. Ее диаметр пять метров, а глубина — два метра. Мэр курортного города Кристиан Эстрози сообщил, что поводов для беспокойства нет, это природный феномен. Произошел обвал почвы, вызванный подземными водами.
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