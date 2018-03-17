Древние люди пользовались продвинутыми орудиями труда

Американские ученые во главе с Риком Поттсом утверждают, что древние жители юга Кении начали торговать с соседями, использовать яркие краски и изготавливать достаточно сложные инструменты намного раньше, чем предполагалось. Результаты своих исследований они опубликовали в журнале Science.

Так, археологи утверждают, что уже 320 тысяч лет назад древние люди были достаточно развиты.

По мнению ученых, стремительно развиваться ранних сапиенсов заставили похолодание и снижение влажности, которые начались около 360 тысяч лет назад.

Из-за недостатка пищи древним людям пришлось расселиться шире и организовать натуральный обмен с соседями.

К таким выводам археологи пришли благодаря последним раскопкам Олоргесайля — одной из древнейших известных стоянок каменного века. Работы здесь продолжаются уже около 75 лет. Но раньше в Олоргесайле находили лишь грубоватые каменные топоры. А сейчас специалисты обнаружили сложные инструменты, сделанные из обсидиана, кварцита и кремнистого сланца.

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