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Ученые выяснили, сколько тонн мусора оставили люди на Луне
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Ученые выяснили, сколько тонн мусора оставили люди на Луне 

Вечерняя Москва 16 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Большую часть мусора на космическом объекте оставили участники миссии, которая проходила в рамках программы «Аполлон».
Эксперты космического агентства NASA подсчитали, сколько тонн мусора оставили люди на Луне. По их словам, на спутнике Земли находятся более 180 тонн мусора, включая флаги, спутники, молотки и золотую оливковую ветвь.
В свою очередь, историк Уильям Барри заявил, что большую часть мусора на космическом объекте оставили участники миссии, которая проходила в рамках программы «Аполлон». Она длилась с 1969 по 1972 годы. Также свои предметы оставили на Лунепредставители агентств России, США, Индии и Японии.
Эксперты рассказали, что на поверхности космического тела найдены и искусственные спутники, необходимые для картографирования местности, отмечает Oane.
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