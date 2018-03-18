Ученые выяснили, сколько тонн мусора оставили люди на Луне

Большую часть мусора на космическом объекте оставили участники миссии, которая проходила в рамках программы «Аполлон».

Эксперты космического агентства NASA подсчитали, сколько тонн мусора оставили люди на Луне. По их словам, на спутнике Земли находятся более 180 тонн мусора, включая флаги, спутники, молотки и золотую оливковую ветвь.

В свою очередь, историк Уильям Барри заявил, что большую часть мусора на космическом объекте оставили участники миссии, которая проходила в рамках программы «Аполлон». Она длилась с 1969 по 1972 годы. Также свои предметы оставили на Лунепредставители агентств России США , Индии и Японии

Эксперты рассказали, что на поверхности космического тела найдены и искусственные спутники, необходимые для картографирования местности, отмечает Oane.

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