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Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли
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Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли 

ТАСС 46 минут назад
ШАНХАЙ, 17 марта. /ТАСС/. Китай осуществил в субботу запуск спутника дистанционного зондирования Земли. Как сообщило агентство «Синьхуа», пуск состоялся в 17:15 по местному времени (10:15 мск) с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу) при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2D».
Спутник успешно вышел на заданную орбиту. По сообщению агентства, аппарат будет использоваться для осуществления «исследований наземных ресурсов».
Состоявшийся запуск стал 268-м для ракет-носителей серии «Чанчжэн» ("Великий поход").
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