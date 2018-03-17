Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

ШАНХАЙ , 17 марта. / ТАСС /. Китай осуществил в субботу запуск спутника дистанционного зондирования Земли. Как сообщило агентство «Синьхуа», пуск состоялся в 17:15 по местному времени (10:15 мск) с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу) при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2D».

Спутник успешно вышел на заданную орбиту. По сообщению агентства, аппарат будет использоваться для осуществления «исследований наземных ресурсов».

Состоявшийся запуск стал 268-м для ракет-носителей серии «Чанчжэн» ("Великий поход").