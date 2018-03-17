Просто космос #1. Фоторепортаж

4 октября 1957 года первый искусственный спутник Земли открыл космическую эру в истории человечества.

Во второй половине 1950-х годов основоположник отечественного двигателестроения Валентин Глушко разрабатывает четырехкамерный жидкостный ракетный двигатель РД-214 для баллистической ракеты средней дальности Р-12.

20 августа 1960 года после выполнения программы медико-биологических исследований собаки Белка и Стрелка вернулись на Землю в катапультируемом контейнере для животных Второго космического корабля-спутника.

Спустя несколько месяцев после полета Стрелка родила здоровых шестерых щенков. Белка и Стрелка жили при Государственном научно-исследовательском и испытательном институте авиационной и космической медицины до глубокой старости.

Спускаемый аппарат космического корабля «Восток», на котором Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года совершил первый полет в космос.

Спуск и мягкая посадка у разных аппаратов осуществляется по-разному — с помощью парашютов, ракетного двигателя, аэродинамического торможения. Спускаемые аппараты космических кораблей серий «Восток» и «Восход» спускались по баллистической траектории. При баллистическом спуске вектор равнодействующей аэродинамических сил направлен прямо противоположно вектору скорости движения аппарата.

Спуск по баллистической траектории не требует управления и потому применялся на первых космических кораблях «Восток», «Восход» и «Меркурий».

«Союз» — название для целого семейства советских и российских многоместных транспортных пилотируемых космических кораблей. Разработка базовой модели корабля началась в 1962 году под руководством Сергея Королева для советской лунной программы.

Современные «Союзы» доставляют экипаж из трех человек на низкую околоземную орбиту.

Создание пилотируемой военно-космической станции «Алмаз» началось еще в 1964 году. На орбиту она выводилась под именем «Салют», включала орбитальную станцию, транспортный корабль снабжения, два многоразовых спускаемых аппарата для экипажа из шести человек и была уникальной для своего времени. Станция «Алмаз» могла вести боевые действия в полностью автономном режиме, без участия пилотов.

Базовый блок долговременного орбитального комплекса «Мир» был запущен в космос в феврале 1986 года. Космический «дом» проработал почти 15 лет.

За время жизни станции на ее борту было проведено более 23 тысяч научных экспериментов, совершено 78 выходов в открытый космос общей продолжительностью около 360 часов, побывало 104 космонавта — представителей 14 стран.

В марте 2001 года станция была затоплена в Тихом океане.

Свой первый и единственный космический полет орбитальный космический корабль-космоплан системы «Буран» совершил в беспилотном режиме 15 ноября 1988 года.