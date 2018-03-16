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В генах астронавта Скотта Келли нашли изменения после годичного пребывания в космосе
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В генах астронавта Скотта Келли нашли изменения после годичного пребывания в космосе 

Вести.Ru 16 часов назад
Ученые НАСА обследовали американского астронавта Скотта Келли, который в 2016 году вернулся на Землю после годового пребывания на борту МКС, и пришли к выводу, что в его организме произошли изменения на генетическом уровне, сообщает Mashable.
Исследователи сравнивали здоровье Келли с состоянием его однояйцевого брата-близнеца Марка, который находился на Земле, пока Скотт работал на МКС. Астронавт провел на орбите 340 дней.
В ходе обследований выяснилось, что лишь 93 процента генов Скотта Келли вернулись в свое обычное состояние после возвращения домой. Оставшиеся семь процентов изменились и, возможно, навсегда.
Кроме того, у Келли изменилась плотность костей, иначе начала функционировать его желудочно-кишечная система.
Эти изменения были связаны с нехваткой кислорода, повышенным количеством воспалительных процессов, а также изменением питательных веществ.
Впрочем, некоторые считают исследование НАСА не вполне объективным.
Во-первых, Келли не находился под наблюдением врачей до начала старта космической программы, поэтому никто не знает, что еще, помимо микрогравитации, могло повлиять на его здоровье.
Во-вторых, нельзя с точностью утверждать, что изменения в ДНК астронавта носят необратимый характер. С момента его прибытия на Землю прошло всего два года, не исключено, что организм астронавта в какой-то момент придет в исходное состояние.
В-третьих, человеческие гены могли измениться под воздействием старости. Представители НАСА будут продолжать исследовать вернувшихся с МКС астронавтов.
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