Шесть добровольцев в 2019 году «полетят на Луну» и выберут место для «будущей базы»

МОСКВА , 16 марта. / ТАСС /. Российский Институт медико-биологических проблем РАН (ИМБП) раскрыл некоторые подробности будущего эксперимента SIRIUS (Scientific International Research in Unique Terrestrial Station) по четырехмесячной изоляции, который стартует в первом квартале 2019 года. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ИМБП, на территории которого будет проводиться эксперимент.

Там уточнили, что в многонациональный экипаж войдут три женщины и три мужчины (командир, бортинженер, врач и три исследователя).

Программа SIRIUS реализуется в рамках подготовки к полетам в дальний космос, в первую очередь к работе на окололунной орбитальной станции Deep Space Gateway. О ее создании в сентябре договорились госкорпорация «Роскосмос» NASA . Планируется, что первый модуль станции стартует с Земли в 2022 году. Ее экипаж будет международным.

Италии, Ранее сообщалось, что исследователи из США выразили намерение принять участие в совместных с Россией испытаниях по имитации полетов в дальний космос. Американские ученые предложили добавить к программе два дополнительных исследования с участием совместного российско-американского экипажа из шести человек. Помимо американских специалистов в программе SIRIUS готовится принять участие Немецкое космическое агентство. Свою заинтересованность подтвердили также ученые из Японии Франции и ряда других стран.

Сценарий нового эксперимента

По замыслу специалистов, в ходе четырехмесячного эксперимента экипаж полетит на Луну и поработает с роверами. Основной целью миссии будет выбор области для будущего строительства поселения и базы на Луне.

Первый этап миссии: экипаж отправляется на Луну, достигает орбиты и стыкуется к орбитальной станции (аналог проекта Deep Space Gateway)

В ходе второго этапа в течение двух месяцев экипаж проводит наблюдения и решает, где приземлиться и выполнить несколько (обычно ночных) стыковок с «транспортными кораблями».

Затем четыре члена экипажа приземляются на Луну, а два-три члена экипажа в скафандрах выполняют несколько выходов на поверхность спутника Земли. В это время остальные члены экипажа на «орбитальном аппарате» продолжают оказывать техническую помощь и консультации коллегам на поверхности Луны.

После этого космонавты возвращаются на «орбитальный корабль», который в ходе следующего этапа облетает Луну в течение нескольких недель, чтобы дистанционно управлять роверами и принимать «транспортные корабли». На завершающем этапе миссии экипаж возвращается на Землю.

В ИМБП также обозначили сроки выполнения всех операций миссии. Перелет и стыковка с Deep Space Gateway — 10 суток, наблюдение и выбор места посадки, несколько стыковок с транспортными кораблями — семь недель, приземление и операции на поверхности — 10 суток, отправление с Луны и стыковка с «орбитальным кораблем», процедуры санитарной обработки — 10 суток, облет Луны для управления роверами и принятия транспортных кораблей — четыре недели, возвращение на Землю — 10 суток.