Открытие: все спиральные галактики Вселенной вращаются с одной скоростью независимо от размера

Космический часовой механизм — нет, это не фантастика, а реальное описание нашей с вами Вселенной. Астрономы неожиданно для себя самих получили доказательства того, что все галактики вращаются с одной и той же скоростью.

Нет никаких различий по месту во Вселенной, размеру, массы и плотности галактик. Все они тратят примерно 1 миллиард лет на полный оборот.

Это не швейцарские часы, конечно, но вне зависимости от размера, будь то большая галактика или маленькая, если бы вы сели на ее край, то один полный круг у вас занял бы миллиард лет — Герхард Меурер, специалист центра радиоастрономических исследований

Кроме того, астрономы математически вывели и еще одну забавную штуку: на краю галактик находятся самые старые звезды, хотя раньше считалось наоборот. Профессор Меурер уверен, что этот факт заставит ученых пересмотреть всю существующую модель нашей Вселенной.

Попробуйте представить себе эту картину: во Вселенной не менее двух триллионов галактик и каждая из них вращается с той же скоростью, что и остальные. Похоже, будто кто-то специально это устроил, правда?