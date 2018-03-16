Сибирские учёные открыли новый способ применения овсяной шелухи

Учёные из Сибирского отделения Российской академии наук научились получать химсоединение из шелухи овса. Вещество пригодится при производстве резины и пластмассы, сообщает «Русская планета».

Сейчас шелуха никак не перерабатывается — любое предприятие сталкивается с проблемой при её утилизации. Дело в том, что при сжигании зола, содержащаяся в растительных остатках, застывает и мешает нормальной работе печных установок.

Учёные научились добывать из шелухи этилен — в результате многоступенчатой обработки исследователи смогли переработать отходы в материал, пригодный в промышленности.