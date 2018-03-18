На Землю в 2135 году может упасть астероид. NASA предлагает его взорвать

Последние расчеты специалистов из NASA показывают, что с вероятностью 1 к 2700 в Землю может врезаться весьма крупный астероид Бенну. Случиться это должно в следующем веке. Эксперты полагают, что последствия встречи с Бенну могут быть крайне разрушительными — вплоть до полного уничтожения жизни на Земле. Оценивая возможные риски, ученые пришли к выводу, что гарантий защиты планеты от столкновения нет. По словам экспертов, разрабатываемые на данный момент способы избежать встречи с астероидом не являются стопроцентно эффективными. Но тем не менее эти разработки ведутся.

Учитывая, что мощность взрыва в момент столкновения астероида с Землей может составлять порядка 1200 мегатонн, что примерно эквивалентно 80 тысячам бомб, сброшенных на Хиросиму, — вполне понятно стремление NASA «перебдеть, нежели недобдеть».

По расчетам экспертов падение Бенну на Землю может произойти в воскресный день, 25 сентября 2135 года. Совсем недавно в журнале Acta Astronautica была опубликована статья, в которой ученые поделились идеями о том, как избежать этого катастрофического события.

«На данный момент вероятность падения астероида на Землю довольно слабая, но последствия, в случае этого падения, безусловно, станут катастрофическими для нашей планеты», — объясняет Кирстен Хоули из Ливерморской национальной лаборатории и одна из участников недавно сформированной команды планетарной безопасности NASA.

«Когда нам на сто процентов станет ясно, что угроза падения астероида действительно неминуема, то нам очень хотелось бы, чтобы Земля к этому времени была уже готова к отражению этой угрозы».

Наиболее перспективным концептом системы отражения астероидной угрозы рассматривается проект космического аппарата HAMMER (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response). Аппарат предлагается использовать либо в виде носителя термоядерного заряда, либо в качестве ударного снаряда — фактически тарана, с помощью которого ученые могли бы оттолкнуть Бенну от опасной траектории.

На данный момент HAMMER — пока лишь концепт. Предположительно он будет представлять собой космический аппарат весом около 8 тонн и высотой около 9 метров. Для сравнения: ширина астероида Бенну составляет более 510 метров. Весит космический камушек около 79 миллионов тонн, что примерно в 1664 раза больше веса «Титаника». Запуск аппарата HAMMER предлагается осуществить с помощью Delta IV Heavy, являющейся второй по грузоподъемности ракетой-носителем в мире после Falcon Heavy от SpaceX

«Два реалистичных варианта решения ситуации, которые сейчас на рассмотрении, — это использование космического аппарата в качестве ударного элемента либо носителя для доставки ядерного взрывчатого вещества, чтобы отклонить приближающийся околоземной объект», — сообщают авторы исследования в статье, опубликованной в журнале Acta Astronautica.

Исследователи отмечают, что крайне важно подобрать наиболее оптимальный момент для запуска космического аппарата. Если запуск осуществить слишком рано, то будет сложно предсказать, как поведет себя астероид после удара. Если запустить его слишком поздно — гигантский камень будет сложно сместить с траектории.

Хоули и ее коллеги провели расчеты и выяснили, что для успешности миссии может потребоваться от 7 до 11 запусков HAMMER, если до вероятного столкновения будет оставаться 25 лет. Если же до столкновения будет оставаться около 10 лет, то число необходимых запусков может возрасти до 53.

Ученые отмечают, что с каждым дополнительным запуском будут возрастать не только шансы на неудачу каждого конкретного запуска, но и возможность полного провала миссии.

«В случае, когда для успешного отражения удара потребуется множество запусков, успех миссии становится менее оптимистичным в связи с повышающимся шансом провала неудачи каждого отдельно взятого запуска», — говорит физик Ливерморской национальной лаборатории Меган Брук Сил.

Исследователи считают, что более предпочтительно использование HAMMER в виде ударного элемента, который, появившись на пути астероида, сможет оттолкнуть его в другую сторону и не позволит достичь Земли. Однако, ввиду ряда неопределенностей и небольшого доступного времени реакции этот способ может оказаться неэффективным.

В этом случае более подходящим вариантом, по мнению экспертов, будет оснащение космического аппарата HAMMER ядерным зарядом и последующий его запуск в сторону Бенну. Взрыв, как считают исследователи, не разрушит астероид, но может вытолкнуть его из опасной траектории сближения с Землей. При этом произвести подрыв ядерного заряда предлагается не на самом астероиде (многие наверняка сейчас подумали о киноэпике «Армагеддон»), а в его непосредственной близости. В таком случае одна из сторон астероида подвергнется мощнейшему излучению. Его материя начнет испаряться, и вырывающиеся вследствие этого с его поверхности газы создадут необходимую тягу для смены направления Бенну.

Ученые говорят, что существует слишком много неопределенностей и вероятностей, чтобы можно было говорить о более точном исходе. В конце концов до возможного падения астероида на Землю у нас в запасе еще более 100 лет. Тем не менее благодаря своей орбите Бенну каждые шесть лет довольно близко пролетает мимо Земли, поэтому у нас есть возможность отследить изменения в траектории его движения. Кроме того, к астероиду летит космический зонд OSIRIS-Rex. Цель миссии — сближение с космическим объектом и взятие проб его грунта для дальнейшего изучения.

К настоящему моменту астрономами было обнаружено более 10 000 потенциально опасных околоземных объектов. Далеко не каждый из них можно отследить, как Бенну, но при этом почти 2500 из них обладают схожими с ним размерами. Эксперты прогнозируют, что если хоть один из них ударит по Земле, то для человечества последствия этого удара окажутся глобально-катастрофическими.

По оценкам исследователей, для запуска процесса массового вымирания на планете хватит космического камня размером в 1 километр. Напомним, что динозаврам пришлось столкнуться с последствиями падения астероида размером около 10 километров.

Удар астероида любого размера станет катастрофическим если не для всей планеты, то как минимум для ее части. Ключевым фактором, который поможет нам избежать этой участи, является наша бдительность.

Эксперты говорят, что в сценарии с неминуемой угрозой падения астероида на планету мы сможем сократить последствия минимум за месяц до этого события. Правда в таком случае нам действительно придется действовать в стиле фильма «Армагеддон», запустив в объект очень мощный ядерный заряд, который расколет астероид на множество фрагментов. В этом случае повреждения будут вызваны только теми его осколками, которые преодолеют земную атмосферу и все-таки упадут на планету.

«Откладывание вопроса в долгий ящик может стать величайшим врагом для реализации любой миссии по отражению астероидной угрозы. Именно поэтому уже сегодня наблюдается потребность в старте разработок платформ, которые помогут нам справиться с этой угрозой в будущем», — говорит Хоули.