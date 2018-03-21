Ещё
Искусственные меры не остановят таяние ледников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Искусственные меры не остановят таяние ледников 

Свободная пресса 3 часа назад
Фото: Метеовести
Как считают ученые из Германии и Австрии во главе с Беном Марцейоном из Бременского университета, уменьшение выбросов парниковых газов не повлияют на таяние ледников.
По словам специалистов, чтобы приостановить процесс таяния, уровень концентрации углекислого газа должен быть таким, как в 19 веке.
Как сообщает Nature Climate Change, такой вывод ученые сделали на основании моделирования ситуации таяния Антарктического и Гренландского ледников. По мнению ученых, учитывая массу ледников, искусственное уменьшение выбросов не остановит процесс таяния.
Ранее ученые выяснили, что за 23 года ледники Антарктиды уменьшились на 5 метров.
Новости экологии: Ученые будут изучать ледники с помощью космических лазеров
Свободная пресса: последние новости
Ученые создали кепку, обманывающую систему распознавания лиц В Пентагоне подтвердили слова Трампа о создании космических войск США В водах Атлантики появились две 400-километровых воронки
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин попросил прекратить дела против него232
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»59
США пригрозили привлечь РФ к ответственности95
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором335
Российский офицер принял героическую смерть33
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение