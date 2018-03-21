Искусственные меры не остановят таяние ледников

Как считают ученые из Германии и Австрии во главе с Беном Марцейоном из Бременского университета, уменьшение выбросов парниковых газов не повлияют на таяние ледников.

По словам специалистов, чтобы приостановить процесс таяния, уровень концентрации углекислого газа должен быть таким, как в 19 веке.

Как сообщает Nature Climate Change, такой вывод ученые сделали на основании моделирования ситуации таяния Антарктического и Гренландского ледников. По мнению ученых, учитывая массу ледников, искусственное уменьшение выбросов не остановит процесс таяния.

Ранее ученые выяснили, что за 23 года ледники Антарктиды уменьшились на 5 метров.

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