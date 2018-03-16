В Пентагоне подтвердили слова Трампа о создании космических войск США

«Мы все согласны, что космос — это область военных действий, и необходимо, чтобы мы доминировали в этой области и расширяли свой потенциал… Мы готовы работать с президентом и с конгрессом, чтобы обеспечить доминирование в данной области», — приводят её слова «Известия»

При этом в США никак не комментируют тот факт, что использование космического пространства в военных целях не допускается Договором о космосе от 1967 года, пишет информагентство Nation News.

Напомним, президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором назвал возможным создание в стране особых космических войск. По его словам, сперва идея создания космических войск казалась ему несерьёзной, однако впоследствии он изменил своё мнение по этому вопросу и считает вполне возможным воплощение этого замысла в жизнь.

Ранее начальник штаба ВВС США Дэвид Гольдфейн, выступая на ежегодном Симпозиуме Военно-воздушной ассоциации и Выставке технологий во Флориде, заявил, что уже в ближайшее время военные действия будут вестись и в космическом пространстве.

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