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Ученые создали черепашку, делающую детей добрее
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Ученые создали черепашку, делающую детей добрее 

360tv.ru 16 марта 2018
Ученые сконструировали черепашку‐робота, чтобы привить детям бережное отношение к роботам и искусственному интеллекту. Об этом сообщила «Русская планета».
Изобретение принадлежит разработчикам из Южной Кореи. Считается, что дети склонны относиться небрежно к неживым предметам, поэтому, по задумке ученых, этот робот должен снизить уровень детской агрессии.
Устройство имеет четыре активные лапы и голову, на спине установлен панцирь с панелями со светодиодной подсветкой и датчиками прикосновения, давления и вибрации.
Робот может распознавать и реагировать на восемь видов эмоций с помощью подвижных лап и головы, а также подсветки. Позитивные эмоции она выражает двигающимися лапками и головой. Когда же черепаха чувствует негатив, она прячется в панцирь.
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