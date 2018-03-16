Ученые создали черепашку, делающую детей добрее

Ученые сконструировали черепашку‐робота, чтобы привить детям бережное отношение к роботам и искусственному интеллекту. Об этом сообщила «Русская планета».

Изобретение принадлежит разработчикам из Южной Кореи . Считается, что дети склонны относиться небрежно к неживым предметам, поэтому, по задумке ученых, этот робот должен снизить уровень детской агрессии.

Устройство имеет четыре активные лапы и голову, на спине установлен панцирь с панелями со светодиодной подсветкой и датчиками прикосновения, давления и вибрации.

Робот может распознавать и реагировать на восемь видов эмоций с помощью подвижных лап и головы, а также подсветки. Позитивные эмоции она выражает двигающимися лапками и головой. Когда же черепаха чувствует негатив, она прячется в панцирь.