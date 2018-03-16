Российские ученые уничтожили потенциально опасный астероид

Специалисты провели эксперимент с помощью лазера.

Потенциально опасный астероид, который мог угрожать нашей планете, уничтожили российские ученые. Сотрудники Московского физико-технического института совместно с коллегами создали модель космического тела, на которую позже направили лазер.

Согласно итогам эксперимента, специалисты определили точную массу ядерного заряда, который необходим для того, чтобы предотвратить столкновение астероида с Землей. Таким образом, для 200-метрового объекта требуется ядерная боевая часть с тремя мегатоннами взрывчатки в тротиловом эквиваленте, сообщается в Journal of Experimental and Theoretical Physics.

Во время эксперимента ученые задействовали три лазерных устройства:«Искра-5», «Луч» и «Сатурн». Лазерный луч был доведен до необходимой мощности, а после его направили на закрепленную в вакуумной камере модель астероида.

По мнению ученых, большая часть обломков космического тела должна сгореть в атмосфере Земли, а оставшиеся части не смогут нанести планете большой урон.

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