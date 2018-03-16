Российские ученые отработали лазерный удар по потенциально опасному астероиду

Ученые из Московского физико-технического института совместно с другими специалистами провели эксперимент по уничтожению потенциально опасного астероида с помощью лазера, сообщает "Российская газета"

Для этого в вакуумной камере была создана модель астероида, которую потом уничтожили с помощью лазерных устройств «Искра-5», «Луч» и «Сатурн». Лазерный луч доводили до заданной мощности, а затем направляли на астероид.

Ученые сделали вывод, что разрушения астероида лазером большая часть обломков сгорит в атмосфере. Остальное же упадет на Землю, не причинив вреда населению.

Также в ходе эксперимента удалось определить массу ядерного заряда, необходимого для предотвращения возможного столкновения небесных тел с Землей. К примеру, чтобы устранить 200-метровый астероид требуется ядерная боевая часть с тремя мегатоннами взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

2 марта астрономы сообщили, что к Земле приближается астероид 2018 DV1. Онлайн-трансляцию его полета будут вести на сайте проекта The Virtual Telescope Project 2.0.