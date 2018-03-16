Как формируется комета?

Комета 67P/Чурюмова-Герасименко в 2014 году приняла гостя с Земли — маленький зонд Rosetta изучал ее в течение нескольких лет и собрал огромное количество данных о ней, что позволило ученым построить чрезвычайно точную модель формирования этого небесного тела.

67P/Чурюмова-Герасименко — любопытная комета из-за своей формы, напоминающей резиновую уточку. Она состоит из двух кометных ядер, которые в какой-то момент в прошлом столкнулись и срослись.

Вначале астрономы полагали, что для того, чтобы две кометы слились подобным образом, они должны обладать тремя чертами: быть чрезвычайно низкими по плотности, богатыми летучими (элементами и соединениями с низкими температурами кипения) и, что самое важное, двигаться перед столкновением очень медленно, чтобы не разрушить друг друга при контакте.

Проблема же состояла в том, что астрономы знают: такие вялые столкновения в основном происходили в младенчестве Солнечной системе, то есть около 4 млрд лет назад. Неужели 67P/Чурюмова-Герасименко настолько старая?

Теперь же в Nature Astronomy опубликована статья, в которой международная команда ученых делает любопытный вывод. С помощью численного моделирования было воспроизведено столкновение двух комет с катастрофической скоростью до 3,5 тыс. км/ч, при котором лишь небольшое количество материала измельчается и теряется в космосе.

Сам процесс показан чрезвычайно хитро, но так или иначе модель показывает, что даже при столкновении на высоких скоростях могут образовываться кометы, подобные героине исследования.

Эта новая информация означает, что возраст 67P может быть любым. Хорошая новость для астрономов, заключается в том, что даже если комета образовалась всего несколько десятилетий назад, столкновение не должно было слишком сильно изменить вещество из которого она состоит, и это означает, что ученые все еще могут что-то узнать о ранней Солнечной системе из изучения 67P.