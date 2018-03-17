Ещё
Древнейшие следы ДНК современного человека обнаружены в Африке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Древнейшие следы ДНК современного человека обнаружены в Африке 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Возраст находки, которую сделала международная группа палеонтологов в Марокко, оценивается примерно в 15 тысяч лет.
На северо-востоке Марокко обнаружены древнейшие следы ДНК современного человека Homo sapiens, сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на министерство культуры и коммуникаций королевства.
Находку сделала международная группа археологов и генетиков из университетов Марокко, Германии и Великобритании. Ученые обнаружили следы ДНК в пещере под названием Грот голубей. Найденные следы ДНК насчитывают около 15 тыс. лет.
«Превосходное знание истории заселения человеком Северной Африки имеет решающее значение для наилучшего понимания вида Homo sapiens», — цитирует агентство представителя университета Мухаммеда V Саида Амзази.
В отчете ученых отмечается, что в Африке можно найти человеческие останки, возраст которых превышает несколько тысяч лет. Однако столь древние генетические следы были обнаружены впервые.
ТК «Звезда»: последние новости
Пилоты гражданских самолетов встретились с «НЛО» над Аризоной Землю накроет «монструозный» солнечный шторм Илон Маск назвал способ пережить Третью мировую войну
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН94
Сенатор объяснил закрытие Британского совета40
Россия объявила об ответных мерах против Британии441
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти67
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля716
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение