Российские ученые создали астероид и уничтожили его лазером

Все мы помним фильм «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом в главной роли, где группа людей героически спасла Землю от гибели, уничтожив угрожающий ей метеорит. С тех пор (да и до этого) многие задумываются: «А что делать, если такая угроза действительно будет?». И чтобы смоделировать подобную ситуацию, группа российских ученых создала миниатюрный астероид и уничтожила его при помощи имеющихся земных технологий.

За исследованием стоит группа российских ученых из «Росатома» и их коллег из Московского физико-технического института (МФТИ). Для своих опытов исследовательская группа разработала технологию изготовления модели астероида. Его сделали исходя из известного состава каменистых метеоритов. Свойства модели астероида учитывали его химический состав, плотность, пористость и жесткость конструкции. В качестве оружия против астероидов использовались 3 лазерных устройства: «Искра-5», «Луч» и «Сатурн». Их лазерный луч был модифицирован в соответствии с размерами, но в ходе опытов корректировался до заданной для данной модели мощности, а затем направлялся на реплику астероида, закрепленную в вакуумной камере. В ходе опытов лазер поразил астероиды за время, не превышающее 30 наносекунд.

Но на этом ученые не остановились: для оценки успешности разрушения они использовали данные, полученные после падения Челябинского метеорита. Так, после вхождения в атмосферу он разбился на мелкие частицы, которые не нанесли большого ущерба. Масштаб разрушенных частиц экспериментального астероида не превышал размера частиц «челябинского собрата».

«Если двухсотметровый астероид будет разбит на куски диаметром в 10 раз и массой в 1000 раз меньше, чем сам астероид, получившиеся осколки не будут представлять опасности. Однако этот вывод справедлив только для 200-метрового астероида, попадающего в атмосферу. Но нам, тем не менее, удалось доказать, что короткий лазерный импульс, направленный на астероид, вызывает разрушительные эффекты, подобные ядерному взрыву на самом космическом теле».