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Восстановлен уничтоженный христианами древний медицинский текст
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Восстановлен уничтоженный христианами древний медицинский текст 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Ученые Национальной ускорительной лаборатории SLAC обнаружили следы текста из медицинского трактата древнегреческого врача Галена на пергаменте с христианскими псалмами, датированными XI веком. Об этом сообщает издание Science Alert.
Работа Галена была изначально написана на пергаменте на сирийском языке в VI веке неизвестным автором в Монастыре Святой Екатерины. Через 500 лет чернила были соскоблены, а освободившуюся бумагу использовали для религиозных целей. Ученые считают, что это было сделано, поскольку в те времена был дефицит бумаги.
Физики выявили текст, используя рентгеновские лучи, которые были сгенерированы на ускорителе частиц в SLAC. Это позволило выявить крошечные частицы более древних чернил на бумаге. В других исследованиях ученые применяли ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, а также электромагнитные волны видимой области спектра, однако эти методы не позволили обнаружить трактат Галена.
В 2016 году группа ученых из Израиля и США с помощью технологий компьютерной визуализации сумела прочитать обугленный древнееврейский свиток, возраст которого составляет 1,5 тысячи лет. Исследователи определили, что он является канонической частью Книги Левит — третьей книги Моисеева Закона.
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