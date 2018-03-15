Восстановлен уничтоженный христианами древний медицинский текст

Ученые Национальной ускорительной лаборатории SLAC обнаружили следы текста из медицинского трактата древнегреческого врача Галена на пергаменте с христианскими псалмами, датированными XI веком. Об этом сообщает издание Science Alert.

Работа Галена была изначально написана на пергаменте на сирийском языке в VI веке неизвестным автором в Монастыре Святой Екатерины. Через 500 лет чернила были соскоблены, а освободившуюся бумагу использовали для религиозных целей. Ученые считают, что это было сделано, поскольку в те времена был дефицит бумаги.

Физики выявили текст, используя рентгеновские лучи, которые были сгенерированы на ускорителе частиц в SLAC. Это позволило выявить крошечные частицы более древних чернил на бумаге. В других исследованиях ученые применяли ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, а также электромагнитные волны видимой области спектра, однако эти методы не позволили обнаружить трактат Галена.