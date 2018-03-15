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Белорусские ученые разрабатывают проект, который сохранит жизнь шахтерам
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Белорусские ученые разрабатывают проект, который сохранит жизнь шахтерам 

Российская Газета 15 марта 2018
Фото: Российская Газета
Системный контроль за безопасностью горных работ будет обеспечиваться, благодаря комплексному мониторингу производства, программное обеспечение для которого разрабатывают белорусские ученые. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора по научной и инновационной работе Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук РБ Сергей Кругликов.
По информации ученого, которого цитирует БЕЛТА, новинка белорусских ученых уже тестируется на шахтах «Беларуськалия». В рамках этой программы, добавил он, разрабатываются офисный суперкомпьютер и суперкомпьютер для центра обработки данных. Разработка ученых, по его словам, предназначена «для комплексной обработки данных, поступающих с различных датчиков, которые находятся непосредственно в шахтах». С ее помощью можно спрогнозировать обрушение в шахте за пять-семь минут до кризисной ситуации и предотвратить человеческие жертвы.
Научно-исследовательская работа, реализацию которой Кругликов считает весьма «актуальной для Беларуси», осуществляется благодаря союзной программе «СКИФ-Недра». Если кратко изложить суть ее инженерной мысли, то она сводится к «отраслевой функциональности и практической направленности».
Следует добавить, что программа «СКИФ-Недра» реализуется уже третий год. На ее финансирование из союзного бюджета было выделено 750 млн российских рублей. Ученые работают над решением задач обработки и анализа сейсмических данных, а также над моделированием геолого-гидродинамических и геомеханических процессов в недрах.
Кстати, «СКИФ-НЕДРА» является логическим продолжением программы «СКИФ-ГРИД», которая была реализована в предыдущие годы. А всего с 2000 года в Союзном государстве российские и белорусские ученые работали над тремя суперкомпьютерными программами: «Скиф», «Скиф-Триада» и «СКИФ-ГРИД». Все они нацелены на создание суперкомпьютерных технологий, которые позволяют специалистам решать сложнейшие задачи в области машиностроения, биотехнологий, геологоразведки, метеорологии и климатологии, контроля окружающей среды.
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