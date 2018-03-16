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Ученые рассказали, почему снегопадов в Сибири стало больше
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Ученые рассказали, почему снегопадов в Сибири стало больше 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: РИА Новости
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 мар — РИА Новости. Четырехкратное превышение снеговых запасов на юге Западной Сибири, зафиксированное в 2017 году, связано с длительным «безлёдным» периодом в акватории Карского моря, сообщается в пятницу на сайте Научного центра изучения Арктики.
Сотрудники центра совместно с учеными Института водных и экологических проблем СО РАН из Барнаула, используя данные спутникового зондирования, изучают сезонные вариации акватории Карского моря, изменчивость ледяных условий, а также влияние этих процессов на климат Западной Сибири.
"Данные спутникового зондирования показали, что в период с 2012 по 2017 год в акватории Карского моря увеличилось время открытой воды. Даже в зимний период на некоторых участках в районе Новой Земли и полуострова Ямал море долго не замерзало. Продолжительный безлёдный период привел к увеличению влаги в атмосфере и, как следствие, изменению метеорологических условий в Западной Сибири. С изменениями в Карском море ученые частично связали четырехкратное превышение снеговых запасов на юге Западной Сибири, в том числе на Алтае, в 2017 году", — говорится в сообщении Научного центра изучения Арктики.
В свою очередь река Обь, по словам ученых, берущая начало на Алтае, несет на север вместе со своими водами тепло, в результате происходит потепление в тундре, что приводит к увеличению испарений и влаги в атмосфере. Это ведет в числе прочего и к природным пожарам на территории Ямала.
"Наблюдается уже некоторая взаимосвязь: север дает югу увеличение атмосферных осадков, а юг северу — больше тепла", — приводятся на сайте научного центра слова заместителя директора Института водных и экологических проблем СО РАН, доктора технических наук Андрея Романова.
Он также отметил, что задача ученых — изучить эти процессы, исследовать дистанционные маркеры гидролого-климатических изменений, чтобы оценить происходящие в природе изменения и создать систему прогнозирования опасных природных и метеорологических явлений, в числе которых наводнения, засуха и природные пожары.
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