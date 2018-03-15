Ученые: Планету Росс 128b помогли открыть инопланетяне

Весной прошлого года обсерватория Аресибо поймала загадочный сигнал, исходящий от звезды Росс 128, вызвав небольшой переполох в сообществе астрономов-любителей.

Как пишет ToDay News Ufa, данный сигнал настолько выделялся на фоне других радиовсплесков, что его приняли за послание от представителей внеземной жизни, что и вызвало радость в околонаучном сообществе. Но уже спустя несколько месяцев ученые огорчили уфологов, сообщив не радостную весть — сигнал происходил от земного спутника, случайно оказавшегося в одной плоскости с Росс 128.

Тем не менее, это событие помогло ученым открыть потенциально обитаемую планету Росс 128b. Конспирологи, в свою очередь, считают, что здесь не обошлось без инопланетян, которые с помощью сигналов подсказали ученым, где нужно искать планету.

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