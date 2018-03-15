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Новые российские катализаторы «подожгут» воду
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Новые российские катализаторы «подожгут» воду 

Чердак 15 марта 2018
Фото: Чердак
Исследователи из Южно-Уральского государственного университета совместно с коллегами из Университета Овьедо (Испания) продвинулись в разработке методов каталитической очистки воды и ее разложения на кислород и водород. Одним из новых перспективных фотокаталитических материалов, над которым они сейчас работают — нитрид углерода. Об этом сообщается в пресс-релизе университета, поступившем в редакцию.
Разработка новых фотокатализаторов сегодня — одна из наиболее популярных тем научных исследований в химии. Такие катализаторы ускоряют процесс расщепления тех или иных соединений на свету. Они поглощают фотоны света и используют их энергию для запуска процесса расщепления той или иной молекулы. Среди самых перспективных направлений применения фотокатализаторов — очистка воды от пестицидов, отходов промышленных предприятий, обезжиривающих агентов, отработанных масел, производных фенола, хлорбензола и много другого. Но есть и другая важная область их использования — разложение воды на кислород и водород, которые потом можно использовать как топливо и окислитель.
Южноуральские ученые изучают широкий спектр фотокатализаторов — от более традиционных, на основе диоксидов титана и циркония, оксидов иттрия и лантана, до менее обычных — на базе нитрида углерода. Последние недавно показали особенно высокую эффективность фотокаталитического разложения. Ранее эти соединения в таком качестве не использовались, поэтому российские и испанские исследователи возлагают на них большие надежды.
Сейчас ученые Южно-Уральского государственного университета интенсивно работают и над созданием других катализаторов, которые потенциально могут разлагать воду на водород и кислород. Уже есть определенные результаты, но эффективность пока не очень высока. Как считает Вячеслав Авдиниз из Южно-Уральского государственного университета, сейчас мир стоит на пороге открытия таких катализаторов, которые будут разлагать воду на водород и кислород с относительно низкими затратами.
В этом случае мощный импульс получит водородная энергетика. Ученый полагает, что «Та страна, которая разработает такие катализаторы первой, будет мировым экономическим лидером. Я думаю, что лет через 5−10 появится катализатор, который позволит использовать обычную воду как топливо. И, возможно, он будет создан у нас в лаборатории».
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