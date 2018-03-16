Телескоп «Кеплер» скоро завершит свою работу

В ближайшие несколько месяцев телескоп «Кеплер» завершит свою работу. Об этом сообщается на сайте NASA.

Как отметили в NASA , у телескопа заканчивается топливо, которое используется для работы двигателей, корректирующих ориентацию аппарата в пространстве. Без них он не сможет выполнять научную программу. Кроме того, ученые не смогут связаться с телескопом и получить данные.

До Луны и обратно

Путевка «Все включено»

«Кеплер» был запущен в космос еще в 2009 году. За первые три года работы он обнаружил более 3,5 тысячи потенциальных экзопланет. В 2013 году гироскоп «Кеплера», обеспечивающий стабильность ориентировки космической обсерватории, вышел из строя. На год его миссия была прервана. Однако вскоре астрономы решили для стабилизации использовать давление солнечного излучения. В 2014 году начался новый этап работы «Кеплера», миссия К2, который продолжается до сих пор.

Планировалось, что телескоп проведет 10 наблюдательных компаний, после чего запасы топлива иссякнут. Оценки ученых оказались не точными, и к настоящему времени «Кеплер» уже завершил 16 наблюдательных кампаний, и в этом месяце стартовала 17-я.

Добавим, 16 апреля с мыса Канаверал NASA отправит в космос телескоп нового поколения — TESS. Ожидается, что TESS сможет обнаружить несколько тысяч экзопланет размерами до земного и с орбитальными периодами до 2 месяцев.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM