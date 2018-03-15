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Ученые снабдили дрон рукой, разворачивающейся по принципу оригами
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Ученые снабдили дрон рукой, разворачивающейся по принципу оригами 

Chip.ru 15 марта 2018
Фото: Chip.ru
Желая сделать дроны более функциональными, ученые создали складную роботизированную руку, которая позволяет дрону подобрать предмет даже из узкой канавы.
Рука, описанная в исследовании, опубликованном в Science Robotics, состоит из семи пластиковых приводов. Что особенно важно, это то, что их можно сложить, и убрать руку. Ученые прикрепили руку к дрону. Рука, оснащенная пальцеобразными захватами, позволяет подбирать с земли мелкие объекты, в том числе из углублений и узких канав. Если оснастить дрон камерой, то он сможет снимать видео между ветвями деревьев.
«Мы постоянно сталкиваемся с задачей что-то сложить или упаковать, — говорит Кью Цзинь Чо (Kyu Jin Cho), директор Исследовательского центра Soft Robotics в Сеульском национальном университете. — Почему бы не предоставить это роботам?»
Складные роботы становятся все более популярными. Они получили название «роботы-оригами», так как сделаны из плоских листов металла или пластика, которые складываются и разворачиваются, так что роботы могут легко менять форму.
Благодаря упругим лентам складные приводы раскрывается в виде жестких прямоугольных коробок. Будучи зафиксированными, они растягиваются в виде довольно жесткой роботизированной «руки». С помощью простого провода и электродвигателя привод можно разблокировать и снова плотно сложить. В нескольких тестах на открытом воздухе и в помещении ученые показали, что такая рука позволит беспилотным летательным аппаратам добраться туда, куда раньше не удавалось — например, в щели, более узкие, чем сам дрон.
По данным iCHIP.ru, в будущем такие роботизированные руки могут помочь ученым собирать образцы из трещин, осматривать дымоходы, трубы и другие узкие пространства. Ученые говорят, что для этого остается кое-что улучшить: рука должна быть более длинной и стабильной, чтобы она могла работать даже при высокой скорости полета. Источник: The Verge
Фото: The Verge Вы когда-нибудь управляли дроном? Да. Мне понравилось! Нет, но мечтаю об этом Нет и не хочу Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: На открытии Олимпиады Intel устроила рекордный «танец» дронов
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