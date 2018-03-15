Минобороны РФ: в военном технополисе «ЭРА» будут работать молодые ученые

Молодые талантливые ученые смогут заниматься научной деятельностью в Военном инновационном технополисе «ЭРА». Об этом сообщил замруководителя Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Миниобороны РФ (ГУНИД МО РФ) Роман Кордюков.

По его словам, сейчас сотрудники ведомства проводят комплексную работу по отбору ученых нового поколения (талантливой молодежи и одаренных детей) для научной деятельности.

Кордюков добавил, что на данный момент в ВС уже применяют разработки в сфере робототехники, беспилотных систем и комплексов. При этом востребованы новые технологии с использованием искусственного интеллекта.