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В Башкирии нашли уникальную раковину вымершего моллюска
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В Башкирии нашли уникальную раковину вымершего моллюска 

ufa1.ru 15 марта 2018
Фото: ufa1.ru
На карьере Шахтау проводили раскопки палеонтологи из Москвы. Они обнаружили неизвестные науке ископаемые организмы.
Сначала ученые выезжали на раскопки, а позже в лаборатории обрабатывали собранные материалы. Среди камней и земли нашли аммонит проперринитес. Его впервые обнаружили на территории Урала и Предуралье, до этой экспедиции считалось, что этот вид аммонитов был распространен только на территории современных США, Мексики и Колумбии. Жили эти организмы 295 миллионов лет назад.
— Находки такого аммонита известны ученым с начала прошлого века. Его обнаружение можно считать настоящей сенсацией в научном мире, — поделилась доктор биологических наук Татьяна Леонова.
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