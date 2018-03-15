В Башкирии нашли уникальную раковину вымершего моллюска 

На карьере Шахтау проводили раскопки палеонтологи из Москвы. Они обнаружили неизвестные науке ископаемые организмы.
Сначала ученые выезжали на раскопки, а позже в лаборатории обрабатывали собранные материалы. Среди камней и земли нашли аммонит проперринитес. Его впервые обнаружили на территории Урала и Предуралье, до этой экспедиции считалось, что этот вид аммонитов был распространен только на территории современных США, Мексики и Колумбии. Жили эти организмы 295 миллионов лет назад.
— Находки такого аммонита известны ученым с начала прошлого века. Его обнаружение можно считать настоящей сенсацией в научном мире, — поделилась доктор биологических наук Татьяна Леонова.