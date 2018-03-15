Сначала они следили за СССР, а теперь — за всем миром

Великобритании, Канады, Австралии и Шпионы и разведчики из пяти стран скупают достижения хакеров по всему миру. Прикрываясь борьбой с международным терроризмом, они собирают данные о каждом пользователе, захватывая его сохраненные и онлайн-данные. Активный закупщик эксплоитов для уязвимостей нулевого дня, «Пять глаз» — это альянс спецслужб США Новой Зеландии . Члены клуба уверены в абсолютной надежности друг друга, так как обмениваются самым важным — совершенно секретной информацией. Как сформировался клан и чем он живет, в материале «Ленты.ру»

Чудище огромно, стозевно и лаяй Россию снова называют международным киберагрессором. Русские хакеры в последнее время стали брендом, а отечественные спецслужбы заменили образ всемогущего Большого Брата. Их похождения похожи на шпионский роман: вмешательство в выборы, вербовки, фальсификации и общая подрывшая деятельность международного демократического благоденствия. Большой отчет об этом недавно опубликовал бывший советник директора ФБР Джон П. Карлин. А интернациональная разведывательная коалиция под названием «Пять глаз» обвинила Россию в организации международных кибератак вирусом NotPetya. Этой новейшей модификацией вымогателя Petya летом 2017 года были заражены российские, украинские и европейские компании. К высказываниям мощной организации международному истеблишменту было сложно не прислушаться. На сайтах правительств появилось прямое обвинение России в причастности к этому преступлению.

История кооперации разведок нескольких стран началась еще во времена Второй мировой войны, тогда союз назывался Атлантической хартией, и входили в него лишь Соединенные Штаты и Британское королевство. По окончании военных действий страны заключили секретный договор под кодовым названием UKUSA. Несколько лет прочие государства не допускались к полноправному сотрудничеству, в официальных документах их обозначали как «третью сторону». Окончательно альянс был сформирован под аббревиатурой AUSCANNZUKUS (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки). Из-за специфики сотрудничества в области военных и разведывательных данных организацию стали называть «Пять глаз».

Во времена холодной войны союз сконцентрировался на слежке за СССР и его союзниками по Варшавскому договору. Попутно велась работа по другим конфликтам: к примеру, тихоокеанские «коллеги» поставляли США информацию во время войны во Вьетнаме и операций в Персидском заливе. Последней крупной победой «Пять глаз» считает координацию действий в процессе свержения режима Муаммара Каддафи

За раз в пять глаз После событий 11 сентября 2001 года фокус внимания альянса сосредоточился на борьбе с международным терроризмом, что повлекло за собой идею тотальной слежки. Именно тогда, судя по документам, обнародованным Эдвардом Сноуденом несколько лет назад, начался систематический шпионаж за всеми и вся: с середины нулевых разведка хранит огромные массивы информации о гражданском населении нескольких государств и обменивается ими. Так, новозеландская служба GCSB настроила свои системы специальным образом, предусматривающим автоматическую пересылку любых данных американскому АНБ с помощью программы XKeyscore. Обмен между собой позволяет странам накапливать огромные массивы информации и обходить конституциональные запреты в реализации разведки и шпионажа.

Помимо нарушения прав и свобод огромного количества людей, альянс не забывает залезать к ним в карман: на деньги налогоплательщиков сотрудники спецслужб закупают программы сбора, обработки и хранения информации. Не желая самостоятельно утруждаться, они ищут перспективные стартапы и молодые компании, которые готовы сотрудничать за умеренную плату.

Через некоторое время эти IT-фирмы обогащаются, но выходить на рынок больше не спешат — им достаточно госзаказов. Это наглядно доказал недавний скандал с участием практически неизвестной в своей сфере компании Azimuth Security, занимающейся разработкой ПО для уязвимостей нулевого дня. Непримечательный стартап мог остаться сообществом единомышленников, исследующих и разрабатывающих эксплоиты, однако судьба (и государственный интерес) распорядились иначе. Среди клиентов компании были замечены службы альянса «Пять глаз», в том числе Федеральное бюро расследований, которое приобрело у нее программное обеспечение для взлома небезызвестного браузера Tor.

Помимо торговых отношений, спецслужбы завели и дружеские: в Azimuth Security приходят трудиться отслужившие свое в АНБ и Минобороны США. Одним из партнеров стартапа числится компания Linchpin Labs, созданная бывшими сотрудниками служб, аффилированных с союзом.

Сейчас своим приоритетом в развитии кибероружия альянс называет технологию по дешифровке защищенных сообщений. И если сначала представители стран выражали беспокойство, что такие алгоритмы могут быть неправомерными по отношению к гражданам, то теперь их волнует лишь вопрос, кто может им предоставить подобное программное обеспечение.

У пяти нянек дитя без глазу

Деятельность альянса была практически полностью секретной до разоблачительных публикаций, инициированных Сноуденом. Золотым правилом клуба считалась защита информации о нем и принципах его функционирования. Однако в феврале произошла история, достойная глупой комедии: сотрудники австралийских спецслужб продали два шкафа из тайного хранилища в магазине подержанной мебели в Канберре за 20 долларов (около 900 рублей — прим. «Ленты.ру»). При этом чиновники забыли забрать с полок секретные документы перед отправкой стеллажей в комиссионку. По иронии, шкафы приобрела национальная телевизионная станция ABC

Этот случай стал одним из гвоздей в крышку гроба альянса, который сотрясается от внутренних скандалов с тех пор, как во главе американского государства встал Дональд Трамп . В 2017 году он нашел доказательства шпионажа за своим предвыборным штабом во время кампании 2016 года.

Судя по опубликованной в феврале записке, поведение спецслужб можно оценить как предвзятое. Трамп обвиняет в произошедшем Барака Обаму : именно он как президент должен нести ответственность за легитимность поведения ФБР. Отягощающим обстоятельством является тот факт, что результаты разведки из трамповских кабинетов, согласно некоторым источникам, могли осуществляться не американскими службами, а британским центром правительственной связи (GCHQ) в рамках сотрудничества альянса. Это косвенно доказывают упоминающиеся в записке злоупотребления законом о надзоре за иностранными разведками. Новый президент явно воспринял это как личное предательство.

Именно действия ФБР в рамках слежки за Трампом и его советником Картером Пейджем (или данные, полученные от заокеанских партнеров) позднее стали темой пресловутого секретного меморандума Комитета по разведке Палаты представителей. В этом документе, подготовленном республиканцами, говорится о неправомерных действиях силовиков при шпионаже за сотрудниками трамповской администрации. По словам представителей Белого дома, президент с самого начала изъявлял желание обнародовать этот документ, его поддерживали коллеги по партии. Демократы же вместе с сотрудниками генпрокуратуры США и ФБР активно выступали против: по их словам, доклад потенциально несет угрозу безопасности разведданных, а также может дезинформировать обывателей.

После февральской публикации документа внутри американской системы государственной власти произошел окончательный раскол: Трамп назвал описанное в докладе позором для страны, а бывший глава ФБР США Джеймс Коми обозвал составителей меморандума льстецами и лжецами: «Я хочу большего от наших лидеров. Но задумайтесь: американская история демонстрирует, что в конечном счете льстецы и лжецы никогда не занимают эту область».

Таким образом, с 2013 года произошло несколько событий, которые наглядно демонстрируют, что «дружеский шпионаж» стал приносить больше проблем, чем выгоды. И уж тем более сложно функционировать, когда глава страны не разделяет принципы работы спецслужб своего государства.

Имя им легион

Однако это не первый случай подобного шпионажа за согражданами, имеющими высокий статус: в восьмидесятые годы XX века премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер потребовала от канадских спецслужб слежки за своим же кабинетом министров. В ситуации, когда все следят за всеми, остается либо безоговорочно верить друг другу, либо постоянно ждать ножа в спину от четырех других «коллег».

«Пять глаз» является образцом наиболее тесного сотрудничества разведывательных служб. В последнее время возобновились слухи о вступлении Франции в данный альянс. Первые активные действия по присоединению были зафиксированы в 2009 году, однако не все страны-участницы были готовы признать Францию полноправным участником.

Данию, Зато это европейское государство входит в союз «девяти глаз», включающий, помимо него, также Норвегию Нидерланды и страны «пятерки». Этот альянс в другом составе появлялся в сюжете одного из фильмов о шпионе Джеймсе Бонде. По данным, опубликованным Сноуденом, существует также некий союз «четырнадцати», который дополняет «девять глаз» несколькими европейскими странами (их официальное рабочее соглашение называется SIGINT Seniors Europe).

Тесные союзы разведывательных служб создают странную паутину связей между государствами, где неясно, кто на чьей стороне. Желание государств объединить усилия вполне понятно, однако уплотнение исторически сложившихся альянсов не приводит к объединению добра против зла, а лишь, как показывает практика, создает проблемы внутри.