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Лучшее за день. 14 марта
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Лучшее за день. 14 марта 

Индикатор 14 марта 2018
Фото: Индикатор
Чем запомнился умерший сегодня великий Стивен Хокинг, за что отозвали научную статью о пользе гомеопатии и арестовали ее авторов, как российские ученые справились с одним из «майских указов» и можно ли скрыться в муравейнике, если ты — зомби? Ежедневный ночной дайджест лучших материалов Indicator.Ru ждет вас.
Сегодня умер Стивен Хокинг — знаменитый, неповторимый и незабываемый ученый. Какой след он оставил в истории, читайте в нашем материале.
Статью о пользе гомеопатических препаратов отозвали, ее авторов арестовали. Дичайшая история.
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева отчиталась по выполнению «майских указов» в плане публикаций. Говорит, показатели даже перевыполнены.
Дональд Трамп анонсировал появление у США космических войск.
Зараженные грибком муравьи-зомби научились маскироваться настолько хорошо, что сородичи не отличают их от здоровых.
Знали ли вы, что бывают вулканические молнии? И даже вулканический гром — ученые записали его.
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