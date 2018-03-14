В США через 15 лет хотят запустить термоядерный реактор

О планах массового создания бесплатной и полностью возобновляемой энергии в ближайшие 15 лет заявили американские ученые, передает ФБА «Экономика сегодня»

Соответствующее заявление сделали сотрудники Массачусетского технологического института. Они хотят совместно с компанией Fusion Systems запустить термоядерный реактор.

В реакторе будет осуществляться термоядерный синтез, подобный тому, что происходит в недрах звезд. Ученые планируют для достижения своей цели использовать сверхпроводящие магниты.