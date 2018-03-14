Ещё
В США через 15 лет хотят запустить термоядерный реактор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США через 15 лет хотят запустить термоядерный реактор 

Газета.Ru 14 марта 2018
О планах массового создания бесплатной и полностью возобновляемой энергии в ближайшие 15 лет заявили американские ученые, передает ФБА «Экономика сегодня».
Соответствующее заявление сделали сотрудники Массачусетского технологического института. Они хотят совместно с компанией Fusion Systems запустить термоядерный реактор.
В реакторе будет осуществляться термоядерный синтез, подобный тому, что происходит в недрах звезд. Ученые планируют для достижения своей цели использовать сверхпроводящие магниты.
Газета.Ru: последние новости
В Италии нашли причину человеческого успеха Учёные МГУ разработали новый тип жидкокристаллических дисплеев Под Владимиром во время гастролей в ДТП разбилась рок-группа "Пикник"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию425
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе20
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури40
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе270
Группа «Пикник» разбилась в ДТП62
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение