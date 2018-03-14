МИСиС проведет для школьников телемост с CERN

22 марта в НИТУ «МИСиС» пройдет прямой телемост с CERN — Европейской организации по ядерным исследованиям для школьников. Также работавшие в CERN ученые проведут мастер-класс по использованию данных из Большого адронного коллайдера, а участники смогут проделать под их руководством лабораторную работу. Зарегистрироваться и узнать дополнительную информацию о телемосте можно на сайте мероприятия.

Мероприятие будут вести сотрудники Школы анализа данных компании Яндекс профессор Федор Ратников и Денис Деркач, которые работали над экспериментом LHCb, в ходе которого ученые исследуют асиммметрию материи и антиматерии во взаимодействиях b-кварков. Ученые прочитают лекцию о физике частиц, экспериментах на БАК и проведут мастер-класс по обработке данных коллайдера. Также во время мероприятия участники смогут опробовать полученные знания на практике: Денис и Федор проведут для них лабораторную работу. Видео-конференция с CERN пройдет уже после лабораторной, в 18:00.

В мероприятии смогут поучаствовать 100 школьников 9-11 классов. Зарегистрироваться можно на сайте мастер-класса. После него всем участникам вручат сертификаты.