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МИСиС проведет для школьников телемост с CERN
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МИСиС проведет для школьников телемост с CERN 

Индикатор 14 марта 2018
Фото: Индикатор
22 марта в НИТУ «МИСиС» пройдет прямой телемост с CERN — Европейской организации по ядерным исследованиям для школьников. Также работавшие в CERN ученые проведут мастер-класс по использованию данных из Большого адронного коллайдера, а участники смогут проделать под их руководством лабораторную работу. Зарегистрироваться и узнать дополнительную информацию о телемосте можно на сайте мероприятия.
Мероприятие будут вести сотрудники Школы анализа данных компании Яндекс профессор Федор Ратников и Денис Деркач, которые работали над экспериментом LHCb, в ходе которого ученые исследуют асиммметрию материи и антиматерии во взаимодействиях b-кварков. Ученые прочитают лекцию о физике частиц, экспериментах на БАК и проведут мастер-класс по обработке данных коллайдера. Также во время мероприятия участники смогут опробовать полученные знания на практике: Денис и Федор проведут для них лабораторную работу. Видео-конференция с CERN пройдет уже после лабораторной, в 18:00.
В мероприятии смогут поучаствовать 100 школьников 9-11 классов. Зарегистрироваться можно на сайте мастер-класса. После него всем участникам вручат сертификаты.
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