Россия перенесла запуск первого за 40 лет аппарата к Луне

Россия запустит первый за 40 лет аппарат к Луне под названием «Луна-25» в 2020 году, заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров на форуме «Россия — страна возможностей». Ранее планировалось осуществить запуск миссии в 2019 году.

До Луны и обратно

Путевка «Все включено»

Напомним, последняя советская станция «Луна-24» была запущена к спутнику Земли в 1976 году. В ходе миссии ученые планируют исследовать процессы в плазменно-пылевой экзосфере в районе Южного полюса Луны и химический состав реголита ее полярных областей. Особенно экспертов интересуют летучие соединения космического происхождения, в частности водяной лед.

Ранее сообщалось, что уже выбраны вероятные места для посадки «Луны-25»: основной район — к северу от южного приполярного кратера Богуславский, а резервный — к юго-западу от кратера Манцини.

«Посадка спускаемого зонда будет проходить по сценарию последних советских посадочных миссий, то есть аппарат будет двигаться по низкой полярной орбите вокруг Луны, а затем совершит торможение и вертикальный спуск», — заявили ранее в Институте космических исследований (ИКИ) РАН.

При этом впервые в истории космонавтики аппарат будет направлен в полярный район Луны.

Российская лунная программа рассчитана на четыре этапа. Первый стартовал в 2017 году, заключительный намечен на 2050 годы.

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