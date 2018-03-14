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Россия перенесла запуск первого за 40 лет аппарата к Луне
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Россия перенесла запуск первого за 40 лет аппарата к Луне 

Мир24 14 марта 2018
Россия запустит первый за 40 лет аппарат к Луне под названием «Луна-25» в 2020 году, заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров на форуме «Россия — страна возможностей». Ранее планировалось осуществить запуск миссии в 2019 году.
До Луны и обратно
Путевка «Все включено»
Напомним, последняя советская станция «Луна-24» была запущена к спутнику Земли в 1976 году. В ходе миссии ученые планируют исследовать процессы в плазменно-пылевой экзосфере в районе Южного полюса Луны и химический состав реголита ее полярных областей. Особенно экспертов интересуют летучие соединения космического происхождения, в частности водяной лед.
Ранее сообщалось, что уже выбраны вероятные места для посадки «Луны-25»: основной район — к северу от южного приполярного кратера Богуславский, а резервный — к юго-западу от кратера Манцини.
«Посадка спускаемого зонда будет проходить по сценарию последних советских посадочных миссий, то есть аппарат будет двигаться по низкой полярной орбите вокруг Луны, а затем совершит торможение и вертикальный спуск», — заявили ранее в Институте космических исследований (ИКИ) РАН.
При этом впервые в истории космонавтики аппарат будет направлен в полярный район Луны.
Российская лунная программа рассчитана на четыре этапа. Первый стартовал в 2017 году, заключительный намечен на 2050 годы.
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