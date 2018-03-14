Ученые объяснили, почему НЛО легче встретить в грозу

Ученые объяснили природу загадочных объектов во время вспышек молний, которые простые обыватели зачастую принимают за неопознанные летающие объекты.

Как пишет издание ToDay News Ufa, «охотники за НЛО» давно заметили, что неизвестные объекты активизируются во время грозы. Это от части соответствуют действительности, так как приборы нередко регистрируют в вспышках молний в верхних слоях атмосферы ярко светящиеся объекты.

Ученые пояснили, что это всего лишь необычной формы, но все же молнии. Им даже присвоили собственные имена — спрайты и эльфы. Первый тип не имеет ответвлений и распространяется не в низ, а вверх. Второй, как правило, имеет форму кольца и именно это вид молний часто путают с НЛО.

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