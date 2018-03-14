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Замечено странное движение всех галактик во Вселенной
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Замечено странное движение всех галактик во Вселенной 

Lenta.ru 14 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований в Австралии выяснили, что астрономические объекты на внешнем крае всех галактик совершают оборот вокруг ядра примерно за миллиард лет. Этот феномен противоречит традиционному взгляду, что галактики одного размера могут вращаться с разной скоростью. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
По словам исследователей, этот феномен характерен для всех звездных систем вне зависимости от радиуса их диска. Это объясняется тем, что все галактики одинакового размера имеют одну и ту же среднюю плотность. «Нельзя найти быстро вращающуюся плотную галактику и менее плотную галактику того же размера, которая вращается медленнее», — говорит руководитель научной работы Герхардт Меурер (Gerhardt Meurer).
Ученые также выяснили, что на самом краю галактических дисков присутствует не только молодые звезды и межзвездный газ, как предсказывают модели, но также старые звезды.
Ранее в марте астрономы Университета Ла-Лагуна в Испании обнаружили реликтовую галактику NGC 1277, в которой закончился процесс образования звезд. Эта звездная система располагается в 220 миллионах световых лет от Земли.
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