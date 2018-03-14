Учёные определили число сорняков, растущих в России

В России произрастает более 350 видов инвазивных растений. Обработкой данных о видовом разнообразии сорняков, растущих в стране, занималась международная группа учёных, сообщает «Русская планета».

Эксперты установили, что большая часть сорняков растёт в центральной части России — в этом регионе можно встретить более 270 видов инвазивных растений. Остальные произрастают в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом в каждом регионе можно встретить порядка тридцати видов сорняков, а больше всего их в Калужской области.

По данным биологов, активному распространению сорняков способствуют российские климатические условия и отсутствие паразитов. Разрастаясь, инвазивные растения вытесняют все прочие и, таким образом, негативно влияют на местную экосистему.