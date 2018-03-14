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Палеонтологи нашли сходство между курицами и археоптериксами
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Палеонтологи нашли сходство между курицами и археоптериксами 

360tv.ru 14 марта 2018
Фото: Чердак
Французские палеонтологи изучили останки ископаемых животных при помощи ускорителя частиц и выяснили, что арехоптериксы были схожи с современными летающими птицами. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на научное издание Nature.
Крылья позволяли арехоптериксам на непродолжительное время взлетать в воздух в случае опасности, как это делают фазаны, курицы и их дикие предки. К длительным перелетам они были не приспособлены.
По данным «Русской планеты», это говорит о том, что обитатели Земли научились летать на несколько десятков миллионов лет раньше, чем считалось ранее. Однако пока специалисты точно не установили, как именно поднимались в воздух древние птицы, так как строение их крыльев не позволяло им летать так же, как современные пернатые.
Неподалеку от испанского города Куэнка палеонтологи нашли отпечатки тела и перьев новорожденного птенца, жившего 127 миллионов лет назад. Находка помогла ученым раскрыть некоторые тайны эволюции.
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