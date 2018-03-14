Человек–вселенная. Главные достижения и прогнозы Стивена Хокинга

Человек продолжает жить, пока жива память о нем. В этом смысле можно уверенно сказать, что британский физик Стивен Хокинг , скончавшийся на 77-м году жизни, победил время и обрел бессмертие. Его главные достижения — в материале портала Москва 24.

Популяризация науки Давным-давно научиться читать и писать могли только представители элиты: у обычных людей просто не было шансов обрести эти навыки. В наши дни то же самое можно было бы сказать и про науку о зарождении Вселенной, если бы 8 января 1942 года в Оксфорде не родился Стивен Уильям Хокинг.

Большую часть своей научной жизни Хокинг посвятил именно популяризации науки, пытаясь сделать ее доступной для каждого человека. В 1988 году увидела свет его «Краткая история времени», которая моментально стала бестселлером и была переведена на десятки языков.

Несмотря на то, что в своем труде Хокинг рассказывал о таких сложных явлениях, как зарождение Вселенной, в ней присутствовала всего одна формула, знакомая каждому еще со школьной скамьи: Е=mc^2. Кроме того, Хокинг выразил свой взгляд на множество современных проблем, таких как социальное неравенство, экология и глобальное потепление.

Для самых маленьких Хокинг делал все возможное не только для того, чтобы сделать науку доступной для взрослых, но и помогал разобраться в ней детям.

В 2007 году Хокинг вместе со своей дочерью Люси написали детскую сказку «Секретный ключ Джорджа ко Вселенной». Она повествует о жизни мальчика, который вопреки попыткам родителей оградить его от современных технологий, знакомится с соседом-физиком, у которого есть невероятно мощный компьютер, способный открывать порталы в удаленные точки Вселенной.

Спустя еще два года вышло продолжение книги под названием «Космическая охота Джорджа за сокровищами».

День независимости Была у Хокинга своя теория и о том, чем может закончиться личная встреча людей с представителями инопланетных цивилизаций. Стоит сразу заметить, что никакого оптимизма по этому поводу ученый не испытывал.

Признавая даже чисто математическую возможность существования иных живых организмов во Вселенной, Хокинг предполагал, что в случае встречи решающую роль сыграет уровень развития технологий.

Иными словами, ученый считал, что если технологии инопланетян будут превосходить земные, произойдет то же, что и после открытия Колумбом Америки: пришельцы построят свою колонию и будут использовать местное население в качестве рабов.

Кроме того, Хокинг предполагал, что в ближайшем тысячелетии человечество погибнет, если не найдет способа начать колонизировать другие планеты. Что касается сценариев, ученый считал, что все закончится либо ядерной войной, либо созданием генетического вируса.

Предостерегал ученый и от изобретения искусственного интеллекта: по словам Хокинга, перед тем, как начать заигрывать с различного вида роботами, человечеству нужно убедиться, что его цели и цели машин совпадают. Впрочем, не он один любил пофантазировать на эту тему: о войне человека и машин снято огромное количество художественных фильмов, среди которых «Терминатор», «Матрица», «Я, Робот» и другие.

Эйнштейн был прав Среди всего прочего одним из главных достижений Хокинга является то, что он подтвердил Общую теорию относительности, сформулированную Альбертом Эйнштейном в далеком 1915 году.

Эйнштейн утверждал, что существование гравитационных эффектов обусловлено деформацией пространства-времени, связанного с присутствием массы-энергии, а не за счет взаимодействия сил и полей.

В свою очередь, Хокинг отмечал, что если эта теория не будет учтена в процессе разработки систем спутниковой навигации, то погрешность в их работе будет накапливаться со скоростью порядка 10 километров в день. Это связано с тем, что время на земной орбите и на поверхности земли течет по-разному, а значит и бортовые часы космических аппаратов будут работать с другой скоростью.

Конца ей не видать Вместе с Джимом Хартлом в 1983 году Хокинг создал теорию о том, что наша Вселенная не имеет границ.

Чтобы объяснить это более простым языком, Хокинг предлагает представить движение по поверхности земного шара: ни одному человеку еще не удалось дойти до ее края. При этом разница между земной поверхностью и Вселенной есть: первая существует в двух измерениях, вторая — в четырех.

В своем объяснении Хокинг добавлял, что понятие пространства-времени похоже на земные линии широт, которые сначала расширяются на пути к экватору, а затем, наоборот, сужаются. Исходя из этого ученый делал вывод, что и со Вселенной однажды произойдет коллапс. Однако случится это не раньше, чем через 20 миллиардов лет.

Излучение Хокинга В 1973 году Стивен приехал в Москву и пообщался с Яковом Зельдовичем и Александром Старобинским. Советские ученые показали Хокингу, что в соответствии с законами квантовой механики черные дыры должны не только поглощать, но и рождать частицы.

Спустя год Хокинг представил свою доработанную теорию о том, что черные дыры со временем теряют массу, так как рождают пары частица-античастица, и в случае, когда полная энергия античастицы отрицательна, а энергия частицы положительна, первая падает в черную дыру, уменьшая ее энергию и массу, а вторая, наоборот, улетает в бесконечность. Этот эффект получил название «Излучение Хокинга».

Борьба за права рыбок Однажды Хокинг сравнил человечество с рыбками, которые живут в аквариуме сферической формы. Тем самым ученый пытался объяснить, что не имея возможности выбраться за пределы своего аквариума, человек считает, что знает все об устройстве окружающего мира, а на самом деле видит лишь искаженное изображение.

Так получилось, что власти итальянского города Монц восприняли его слова слишком буквально и поспешили ввести закон, запрещающий разводить рыбок в аквариумах сферической формы. Однако власти города забыли о том, что сама по себе вода, в которой живут рыбки, имеет собственный коэффициент преломления света и искажает изображение даже в аквариуме кубической формы.