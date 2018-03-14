Создать абсолютно защищенные каналы связи поможет двойная скорость света

Ученые Венского университета ( Австрия ) уверены в возможности создания абсолютно защищенных каналов связи, обеспечивающих защиту не только передаваемых данных, но и самого направления их передачи. Для этого нужно передавать информацию с удвоенной скоростью света, пояснили ученые.

Согласно теории относительности, ничто во Вселенной не может двигаться быстрее света, однако австрийские ученые обнаружили, что скорость света, все-таки, можно преодолеть. По их словам, им удалось достигнуть невозможного с точки зрения классической физики. Специалисты не только теоретически, но и экспериментально продемонстрировали, каким образом, передавая лишь одну частицу, можно обмениваться данными сразу в двух направлениях.

Благодаря необычным свойствам фотонов, запутанных на квантовом уровне, ученые заставили данные перемещаться в два раза быстрее света. Здесь требуется пояснение. Передаваемая частица не движется с удвоенной скоростью света и не несет сразу два бита данных. Дело в том, что фотон в таком случае представляет собой канал не односторонней, а двусторонней связи. Для этого его нужно «размазать» в пространстве, чтобы он одновременно находился в разных точках на пути между передатчиком и приемником. Другими словами, пока фотон пребывает в неопределенном состоянии, у передатчика и приемника будет по его «половине».

Благодаря этим свойствам фотона абонент квантовой линии способен считывать передаваемые ему данные, в то же время записывая собственные. Его абонент может читать переданные обратно данные путем сравнения свойств фотона в момент получения и в момент записи в него данных, что не противоречит теории относительности.

Ученые Венского университета даже создали специальное устройство, позволяющее осуществлять вышеописанный двусторонний обмен данными в реальном мире с помощью оптоволокна, лазеров и оптических приборов. Передаваемые с его помощью данные шифруются автоматически, и взломать такой канал связи очень сложно. Если один из абонентов будет передавать произвольные данные, атакующий и вовсе не сможет их получить. В связи с этим подобные линии связи могут в будущем использоваться в государственных органах и финансовых организациях.

Квантовая запутанность — квантовомеханическое явление, при котором квантовые состояния двух или большего числа объектов оказываются взаимозависимыми.