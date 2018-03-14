ЕКА: Хокинг показал миру, что для воплощения мечты не существует преград

"Мы вспоминаем всемирно известного физика Стивена Хокинга, который показал нам, что для воплощения мечты не существует никаких преград. В наших мыслях мы вместе с его семьей", — написала ЕКА.

"Космос, вот и я!", — приводит она в той же записи слова Хокинга, произнесенные им во время полета на модифицированном самолете Boeing 727, предназначенном для имитации состояния невесомости. На прикрепленной к записи фотографии ученый парит в воздухе в окружении специалистов проекта Zero Gravity. Это было в 2007 году, когда он впервые озвучил желание отправиться в космос и тогда его активно поддерживал владелец компании Virgin Group Ричард Брэнсон . В марте 2017 года Хокинг говорил, что Брэнсон предложил ему место в туристическом суборбитальном космическом корабле Virgin Galactic, однако начала коммерческих полетов ученый так и не дождался.

Стивен Уильям Хокинг скончался в среду в возрасте 76 лет. В 1963 году у него был диагностирован амиотрофический склероз. Еще спустя 22 года, после воспаления легких, ученый перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. Однако тяжелое заболевание не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности.