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Васильева: доля публикаций ученых РФ в научных журналах превысила целевые показатели
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Васильева: доля публикаций ученых РФ в научных журналах превысила целевые показатели 

ТАСС 14 марта 2018
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Доля публикаций российских ученых в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, составила на конец прошлого года 2,67%, сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева на расширенном заседании коллегии министерства в среду.
Согласно ранее установленным целевым показателям, доля публикаций российских ученых в мировых научных журналах должна достигать 2,44%.
"Этот показатель выполнен в полном объеме — доля публикаций российских исследований достигла 2,67%", — сказала Васильева, добавив, что цифры говорят сами за себя.
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