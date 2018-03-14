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Момент образования шаровой молнии сняли на камеру
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Момент образования шаровой молнии сняли на камеру 

Мир24 14 марта 2018
Физикам удалось зафиксировать момент образования шаровой молнии, сообщает газета «Вечерняя Москва».
Видео удалось снять во время эксперимента, в ходе которого ученые использовали два противоположно направленных потока электрического тока.
Создать шаровую молнию — светящийся шар энергии — в лабораторных условиях удалось группе американских и финских исследователей. Во время эксперимента они использовали два противоположно направленных потока электрического тока. В результате им удалось получить синтетический электромагнитный узел шаровой формы.
Ученые запечатлели момент образования квантового магнитного вихря, его внешний вид, а также записали его свойства.
Шаровая молния — светящееся и плавающее в воздухе «шар». Данное явление до конца не изучено.
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