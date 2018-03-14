Экономичный способ получения пресной воды из воздуха разработали в России

Российские специалисты научились добывать чистую пресную воду из воздуха. Установка использует энергию солнца и морских волн для выработки питьевой воды. Разработчик проекта компания «Электрорам» получила финансирование, юридическую и патентную помощь в фонде «Сколково»

По словам руководителя проекта, профессора Тюменского индустриального университета Виктора Миронова , дефицит питьевой воды на себе ощутил каждый десятый житель планеты, а потребление ресурса за последнее столетие выросло в 10 раз. «При этом ее источники в большинстве стран загрязнены. В России лишь 12 процентов водных объектов можно признать условно чистыми», — заявил ученый.

Установка представляет собой буй и конденсатор. Первый нагревается на солнце, плавая на поверхности воды, а второй собирает теплый воздух, выделяя из него влагу при охлаждении. Конденсатор располагают на глубине до 40 метров под водой, прикрепляя его ко дну тросами. Полученную воду предполагается собирать и направлять потребителям по трубопроводам, сообщает газета «Известия»

"Буи желательно устанавливать у берега. Это удобно для размещения трубопроводов. Важно также не портить вид пляжей и не мешать судоходству", — отметил Миронов. При этом он отметил, что один квадратный метр морской акватории в солнечный день будет приносить литр чистой воды в час. А если установка будет работать на энергии волн, то 400 подобных установок в акватории дадут 14 кубометров пресной воды в сутки при высоте волны 0,4 метра.

Сравнить разработку российских ученых можно с установкой, созданной в США . Она называется Zero Mass Water и тоже работает за счет энергии солнца. Устройство может функционировать на крыше дома, ему не нужен водоем, но производительность системы ниже, чем у российской разработки.

"Понятно, что мы не конкурируем с опреснительными установками, которые работают, сжигая углеводородное сырье, испаряя влагу, доведя ее до кипения. Они экологически опасные, вредные, дорогие", — добавил российский ученый.