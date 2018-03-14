Ученые в Тюмени научились превращать воздух в воду 

Ученые Тюменского индустриального университета научились добывать чистую пресную воду из воздуха. Для этого плавающая в море установка будет использовать энергию солнца или волн. Буй снабжен специальными мембранами для забора влажного воздуха, далее система отправляет его в конденсатор на глубине 20–40 метров, где из воздуха выделяется влага. С 1 квадратного метра морской акватории в солнечный день можно получить до 1 литр чистой воды в час только за счет солнца. Как пишут «Известия», система независима от внешних источников энергоснабжения.