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Ученые в Тюмени научились превращать воздух в воду
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Ученые в Тюмени научились превращать воздух в воду 

Национальная Служба Новостей 14 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Ученые Тюменского индустриального университета научились добывать чистую пресную воду из воздуха. Для этого плавающая в море установка будет использовать энергию солнца или волн. Буй снабжен специальными мембранами для забора влажного воздуха, далее система отправляет его в конденсатор на глубине 20–40 метров, где из воздуха выделяется влага. С 1 квадратного метра морской акватории в солнечный день можно получить до 1 литр чистой воды в час только за счет солнца. Как пишут «Известия», система независима от внешних источников энергоснабжения.
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