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«Мы всегда будем скучать». Дети Хокинга рассказали Guardian о своем великом отце
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«Мы всегда будем скучать». Дети Хокинга рассказали Guardian о своем великом отце 

РИА «ФедералПресс» 14 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня ночью стало известно о смерти британского астрофизика Хокинга. Он умер на 77-м году жизни. Его дети — Люси, Роберт и Тим — дали авторитетному изданию The Guardian интервью, в котором поделились своими мыслями об отце. «Он был великим ученым и экстраординарным человеком. Его работа и наследие будут жить многие годы после его смерти. Его мужество и настойчивость в сочетании с энтузиазмом и юмором вдохновляли людей по всему миру», — рассказали они. «Мы будем скучать о нем всегда», — добавил сын Хокинга Тим. Знаменитым Стивена Хокинга сделали работы на тему черных дыр в частности и строения Вселенной в общем. Он писал научно-популярные книги, переведенные на множество языков мира, в том числе на русский. В его честь названо излучение Хокинга — гипотетический процесс, при котором черная дыра испускает элементарные частицы, что приводит к ее смерти. Еще в 1963 году врачи заявили Хокингу, что ему осталось жить не больше двух лет: в это время у него начал развиваться боковой амиотрофический склероз. Болезнь в итоге приковала ученого к инвалидной коляске. В 1985 году физик-теоретик навсегда потерял способность говорить после тяжелого воспаления легких, но с этой неприятностью он справился с помощью синтезатора речи. Все это не помешало Стивену Хокингу стать одним из самых известных ученых современности и приблизиться к раскрытию множества тайн Вселенной.
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