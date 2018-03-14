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Ученые выявили более 700 новых видов водорослей в реках Восточной Сибири
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Ученые выявили более 700 новых видов водорослей в реках Восточной Сибири 

ТАСС 14 марта 2018
ЯКУТСК, 14 марта. /ТАСС /. Группа ученых из Института биологических проблем криолитизоны Сибирского отделения РАН выявила более 700 новых видов водорослей на реках Восточной Сибири. Результаты десятилетнего исследования опубликовали в монографии «Фитопланктон крупных рек Якутии и сопредельных территорий Восточной Сибири», размещенной в научной электронной библиотеке E-Library.
В ходе научной работы специалисты провели полевые исследования в 1994 — 2011 годах на 12 наиболее крупных реках Восточной Сибири, протекающих по территории Якутии, Бурятии, Магаданской, Амурской, Иркутской областей и Забайкальского края. Ученые собрали и обработали свыше 1700 проб фитопланктона. Общая протяженность всех обследованных участков рек превышает 17 тыс. км.
По мнению ученых, издание закрывает многие белые пятна, которые оставались на ботанической карте региона из-за труднодоступности и отдаленности многих рек. Кроме того, впервые для рек Восточной Сибири провели подробный химический анализ речных вод.
Ученые считают, что издание будет интересно и для климатологов. «Оказалось, что фитопланктон контролируется климатом сильнее, чем всеми прочими факторами», — рассказал один из авторов монографии, доктор биологических наук Виктор Габышев. Кроме того, по его словам, по многим рекам специалисты получили данные о состоянии фитопланктона перед началом промышленного освоения. Это дает основы для будущих сравнительных исследований, уверен исследователь.
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