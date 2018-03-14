Разработан экономичный способ получения чистой воды из воздуха

Российские ученые обнаружили способ добывать чистую пресную воду из воздуха. Об этом в среду пишет газета «Известия»

Как сообщается, разработчиком проекта стала компания «Электрорам», которая уже получила финансирование в фонде «Сколково» . Для получения пресной воды специалисты создали специальную установку, плавающую в море. Она может использовать энергию солнца или волн.

Крыме. По словам авторов проекта, их разработка пригодится для южных регионов страны, где много солнечных дней и не хватает питьевой воды. В частности, речь идет о Краснодарском крае

«С 1 кв. м морской акватории в солнечный день можно получить до 1 л чистой воды в час только за счет солнца. Если подключить энергию морской волны, то еще больше. 400 подобных установок в акватории дадут 14 кубометров пресной воды в сутки при высоте волны 0,4 м.», — отметил профессор Тюменского индустриального университета Виктор Миронов

Ранее австралийские ученые предложили использовать для очистки морской воды новый материал, который способен отфильтровывать соль и ионы металлов. Материал был обнаружен в результате работы с металлоорганическими каркасами, образующими пористую структуру.

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